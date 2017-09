Brasil abre 35.457 vagas em agosto, no azul pelo 5º mês seguido

Brasília – O Brasil teve criação líquida de 35.457 vagas formais de emprego em agosto, segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgado nesta quinta-feira pelo Ministério do Trabalho, no quinto resultado consecutivo no azul.

O dado veio abaixo da expectativa de abertura de 50 mil vagas, segundo pesquisa Reuters feita com a analistas, mas representou a melhor performance para o mês desde 2014, quando foram abertas 101.425 vagas, na série sem ajustes.

O desempenho favorável foi puxado principalmente pelo setor de serviços, com abertura de 23.299 postos. Aparecem também como destaques positivos a indústria da transformação (+12.873 vagas), comércio (+10.721) e construção civil (+1.017)

Na ponta negativa, figuraram os setores da agricultura (-12.412), serviços industriais de utilidade pública (-434) e indústria extrativista mineral (-135).

No acumulado dos oito primeiros meses do ano, foram criados 163.417 postos formais, dando respaldo à avaliação de lenta e gradual recuperação da economia. No mesmo período de 2016, haviam sido fechadas 651.288 vagas.

Em 12 meses, o saldo segue no vermelho, com fechamento de 544.658 postos.

Segundo dados mais recentes divulgados pelo IBGE, a taxa de desemprego no Brasil recuou para 12,8 por cento no trimestre encerrado em julho, resultado melhor do que o esperado mas ainda impulsionado sobretudo pelo aumento do emprego informal.