Bolsas nos EUA fecham em alta e S&P 500 bate recorde

O índice S&P 500 avançou mais de 1 por cento nesta segunda-feira, para um nível recorde de fechamento, com o furacão Irma perdendo força e causando menos danos do que o esperado na Flórida e depois que a Coreia do Norte não fez testes com mísseis durante o fim de semana, o que era temido.

O índice Dow Jones subiu 1,19 por cento, a 22.057 pontos, enquanto o S&P 500 ganhou 1,08 por cento, a 2.488 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq avançou 1,13 por cento, a 6.432 pontos.

Todos os 11 principais setores do S&P 500 avançaram, liderados pelas ações do setor financeiro, com as seguradoras subindo na medida em que o Irma, que foi classificado como um dos mais poderosos furacões registrados no Atlântico, perdeu força e se transformou em uma tempestade tropical.

O Irma provocou graves inundações em muitas cidades da Flórida e deixou mais de 6 milhões de lares e empresas sem energia, mas o dano parece ter sido menor do que o esperado. Isso aliviou os investidores, especialmente na sequência do furacão Harvey, cuja devastação pode reduzir o crescimento econômico dos Estados Unidos no terceiro trimestre.

“As pessoas estão voltando ao mercado”, disse Neil Massa, operador sênior da Equity Manulife Asset Management em Boston. “Por agora, é uma alta de alívio em ambos os lados – na geopolítica e na meteorologia.”

O índice financeiro do S&P 500 subiu 1,74 por cento, com JPMorgan avançando 2,18 por cento e a seguradora Travelers subindo 2,34 por cento.

Com os investidores menos preocupados com o impacto do Irma, as ações das seguradoras Universal Insurance Holdings eHCI Group subiram mais de 12 por cento, enquanto o papel da Heritage Insurance avançou 21 por cento.

A ação da Apple subiu 1,81 por cento um dia antes do esperado lançamento de um novo iPhone, proporcionando o maior impulso ao Nasdaq e ao S&P 500.