BNDESPar prevê levar empresas investidas ao mercado ainda em 2017

São Paulo – O BNDESPar, pode levar ao mercado ainda em 2017 empresas de pequeno porte nas quais investiu nos últimos anos, disse a diretora do braço de participações do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Eliane Lustosa.

“Ainda neste ano podemos ter algumas empresas da carteira indo para o mercado”, disse Lustosa à Reuters às margens de evento da Associação de Investidores no Mercado de Capitais (Amec), na B3.

Desde 2012, o BNDES acertou com seis de suas empresas investidas para que elas se listassem na bolsa e listassem ações no Bovespa Mais, mercado de acesso da B3, sem uma oferta de ações imediata.

O grupo inclui Altus Sistema de Automação, Nutriplant, Biomm, CAB Ambiental, Nortec Química, Quality Software e Senior Solution. Esta última já era listada no Bovespa Mais e migrou neste ano para o Novo Mercado.

A Nutriplant já é listada no Bovespa Mais e tem ações negociadas no mercado.

A executiva disse que o BNDESPar deve lançar nos próximos meses novas iniciativas para incentivar o maior uso do mercado de capitais por empresas menores, como a criação de um fundo de dívida, que será chamado Venture Debt.

Questionada, Lustosa evitou se manifestar sobre as medidas que a instituição está tomando para defender seus interesses na JBS, que está no centro de um escândalo de investigação da operação Lava Jato.

O BNDESPar, que tem cerca de 21 por cento das ações da JBS, tem defendido a saída do presidente-executivo da companhia Wesley Batista. Um assembleia de acionistas convocada para o último dia 1º para votar entre outros assuntos a proposta de saída do executivo do posto, foi suspensa pela Justiça.