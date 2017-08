BNDES reduz spread bancário para 1,5%, diz presidente do banco

Brasília – O presidente do BNDES, Paulo Rabello de Castro, afirmou nesta quarta-feira durante anúncio de instrumento de crédito voltado para micro, pequena e média empresas (MPME) que o conselho do banco de fomento decidiu reduzir o spread bancário em 30 por cento, para 1,5 por cento.

“Estamos reduzindo o spread bancário do BNDES em 30 por cento, para 1,5 por cento”, disse Castro durante lançamento do Programa BNDES Giro, que vai ampliar em 20 bilhões de reais recursos disponíveis para as micro, pequenas e médias empresas.

“Vinte bilhões parece pouco, mas é muito depois de muita seca do capital de giro da empresa brasileira”, disse Castro.

Não ficou claro de imediato se a redução do spread bancário se refere apenas ao crédito voltado às MPME.