BNDES negocia devolução de cerca de R$80 bi ao Tesouro, diz fonte

Rio de Janeiro – O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) está negociando devolução de cerca de 80 bilhões de reais ao Tesouro, valor que não comprometeria o caixa da instituição de fomento, afirmou nesta quarta-feira uma fonte próxima das negociações.

“A capacidade do BNDES de devolver é de 80 bilhões de reais para o Tesouro”, disse a fonte, acrescentando que as conversas com o Tesouro já começaram após a instituição de fomento ter recebido pedidos do governo para retorno de parte dos recursos transferidos ao banco nos últimos anos.

No ano passado, o BNDES já havia devolvido ao Tesouro 100 bilhões de reais que foram usados pelo governo federal ao longo de 2017. Nos últimos anos o banco recebeu do Tesouro mais de 500 bilhões de reais.

Procurado, o BNDES informou que não vai comentar o assunto.