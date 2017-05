BNDES facilitará crédito a pequenas e médias empresas, diz Ramos

O presidente interino do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Ricardo Ramos, declarou que a instituição tem trabalhado no aumento da transparência sobre o acesso às linhas de crédito voltadas para pequenas e médias empresas. Ele participou do Fórum de Investimentos Brasil 2017 hoje (31) na capital paulista.

Ramos substitui Maria Silvia Bastos Marques, que deixou a presidência há cinco dias. O economista Paulo Rabello de Castro, indicado pelo presidente Michel Temer, ainda não assumiu o cargo. Segundo Ramos, o incentivo à pequena e média empresa está entre as três grandes áreas do BNDES, que incluem também infraestrutura e inovação.

O banco disponibiliza na internet, de acordo com ele, as linhas de financiamento para as empresas de menor porte. “Numa tentativa de dar mais acesso ao crédito, dar mais transparência.

A gente está com foco bastante preciso nesse público”, disse. “Assim, o próprio empresário consegue entender as possibilidades que ele tem”, completou.

Riscos

O presidente do BNDES defendeu que os riscos aos projetos estruturais, como construção e duplicação de estradas e implantação de metrô, fiquem mais claros.

“O que acontecia é que todos os potenciais riscos não eram colocados antes da análise dos projetos e o banco começava a encontrar riscos. Isso atrapalhou o desenvolvimento dos projetos”, disse.

Para ele, precisa ter regras mais claras para identificar os impasses para licenciamentos ambientais e embates com agências reguladoras. “Tudo isso está sendo trabalhado pelo governo”, disse ele.

“É muito diferente um metrô e uma duplicação de estrada, são riscos diferentes. Tem que trazer players [atores] acostumados com os diferentes riscos”, declarou.