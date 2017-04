BNDES e Finep vão financiar pesquisas na área mineral

Rio de Janeiro – O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) vão financiar 502 milhões de reais para projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação na área de mineração e transformação mineral, no âmbito de sua iniciativa Inova Mineral, informou o banco em uma nota nesta quarta-feira.

Lançado no ano passado, o Inova Mineral tem como objetivo estimular o desenvolvimento de novas tecnologias no setor de mineração e transformação mineral.

Em sua primeira seleção, a iniciativa aprovou 24 planos de negócios –dos 41 inscritos entre setembro e novembro– que somam investimentos totais de 737 milhões de reais.

O BNDES destacou que o maior número de projetos aprovados é voltado para a mitigação de riscos e impactos ambientais da atividade de mineração, como o aperfeiçoamento de sistemas de sensores inteligentes para o monitoramento de barragens.

No total foram dez planos com esse objetivo e um total de pouco mais de 200 milhões de reais em investimentos.

Segundo o banco, o maior volume de investimentos, pouco mais de 400 milhões, irá para cinco planos de negócios com foco em materiais de alto desempenho, incluindo os minerais chamados “portadores de futuro”.

“Um exemplo é o projeto de uma plataforma tecnológica de grafeno, forma super-resistente do carbono com aplicações em diferentes segmentos industriais e que tem sido considerada uma das principais matérias-primas de tecnologias do futuro”, disse o BNDES.

Com um orçamento total de quase 1,2 bilhão de reais, o Inova Mineral fará uma segunda seleção de planos de negócios, como previsto. As propostas serão recebidas entre 15 de maio e 14 de julho. O resultado deverá ser divulgado no final de outubro.