BNDES conclui captação de US$1 bi em títulos verdes

Rio de Janeiro – O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) concluiu nessa terça-feira captação de 1 bilhão de dólares em “green bonds” com vencimento em 2024, em uma operação que marca a volta da instituição de fomento ao mercado internacional desde 2014.

Segundo o banco, os títulos têm características similares a bônus convencionais, mas os recursos captados pelo BNDES devem ser destinados ao financiamento de projetos ambientalmente sustentáveis, atestados por empresa verificadora.

A prioridade do BNDES será financiar projetos de geração de energia eólica e solar. No entanto, o BNDES poderá usar os recursos para refinanciar projetos que já estão na carteira do banco.

BNDES informou que entre 2003 e 2016 foram aprovadas 87 operações de crédito para o setor de energia eólica que somaram 28,5 bilhões de reais e geraram um aumento na capacidade instalada de cerca de 10,7 gigawatts.