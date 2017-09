BNDES anunciará consultorias para modelar privatizações de gás

Rio – O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) deverá publicar em um mês o resultado da licitação que escolherá as duas consultorias responsáveis por fazer a modelagem da privatização das distribuidoras de gás de Pernambuco, a Copergás, e de Mato Grosso do Sul, a MS Gás.

Segundo o chefe do Departamento de Desestatização do BNDES, Fernando Camacho, o cronograma prevê realizar os leilões de privatização no fim do segundo trimestre de 2018, no máximo em julho ou agosto.

“Estamos finalizando os resultados das licitações”, disse Camacho nesta terça-feira, 19, a jornalistas, na Fundação Getulio Vargas (FGV), no Rio.

Segundo o executivo, os resultados só não foram anunciados ainda porque a licitação de escolha das consultorias está em fase de análise de documentação exigida e de apresentação de recursos.

Desde que o BNDES reestruturou a Área de Desestatização, no ano passado, o banco vem atuando em programas de privatização junto aos Estados, no âmbito do Programa de Parcerias e Investimentos (PPI), do governo federal.

O programa de privatização das companhias estaduais de gás foi lançado em maio, ainda na gestão de Maria Silvia Bastos Marques.

Inicialmente, nove Estados manifestaram interesse em aderir: além de Pernambuco e Mato Grosso do Sul, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Bahia, Santa Catarina, Sergipe, Rio Grande do Norte e Paraíba. Segundo Camacho, por enquanto, apenas Pernambuco e Mato Grosso do Sul seguiram adiante no processo.