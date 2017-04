BNDES analisa financiamentos para projetos de energia solar

Rio de Janeiro – O Banco Nacional de Desenvolvimento e Econômico e Social (BNDES) está analisando os primeiros financiamentos para projetos de energia solar no Brasil, afirmou nesta segunda-feira a presidente da instituição de fomento, Maria Silvia Bastos Marques.

Segundo ela, estão em análise no BNDES dois projetos de geração solar. A Maria Silvia, em palestra realizada em evento da FGV, na Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, não revelou detalhes sobre os dois projetos, mas destacou que a energia solar conta com apoio diferenciado do banco.