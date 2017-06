BNDES abre seleção de consultorias para privatização da Cedae

Brasília – O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) abriu processo de pré-qualificação de consultorias que serão contratadas para fazer a modelagem de privatização da Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro (Cedae).

O aviso da seleção e as informações para a retirada do edital estão publicados no Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira. Os interessados em participar da pré-qualificação têm até 21 de junho para darem entrada em seus pedidos.

De acordo com o aviso, fornecedores já considerados pré-qualificados em seleção anterior do BNDES estão aptos a participar dessas licitações de consultorias relacionadas à Cedae, não sendo necessária a apresentação de nova solicitação de pré-qualificação. O edital do processo está disponível no site e na sede do BNDES, no Rio.

A privatização da companhia é uma das exigências da União para que o Estado do Rio possa aderir ao Regime de Recuperação Fiscal do governo federal, criado por lei recentemente.

As ações da estatal servirão de garantia para novos empréstimos do Estado, de até R$ 3,5 bilhões, com aval da União.