Blairo: fomos obrigados a rever qualidade da carne após operação

São Paulo – O ministro da Agricultura do Brasil, Blairo Maggi, disse nesta terça-feira que o recente escândalo sobre a indústria de carne do país após a operação policial “Carne Fraca” obrigou o governo a revisar a fiscalização e os sistemas de controle de qualidade para preservar o acesso do país a mercados importantes.

Fazendo referência à operação policial que denunciou em março empresas acusadas de pagar propinas a fiscais para evitar que seus produtos fossem vistoriados, Maggi disse que as mudanças visam acabar com qualquer forma de interferência política sobre os processos de fiscalização.

Mais detalhes sobre essa revisão serão anunciados em breve, disse o ministro, ao participar de evento da indústria em São Paulo.