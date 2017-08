Beto Richa não vê necessidade de privatizar estatais do Paraná

Ricardo Leopoldo, do Estadão Conteúdo

São Paulo – O governador do Paraná, Beto Richa, afirmou que “não há necessidade de privatização de empresas estatais” do Estado, pois as finanças daquela unidade da federação estão bem.

“Não há necessidade de venda de excedente de ações da Copel”, acrescentou o governador.

Richa destacou que o Estado tem uma lei na qual aponta que os papéis ordinários da companhia não podem ser negociados abaixo do valor patrimonial, como ocorre hoje.

Ele fez os comentários durante apresentação da estatal na NYSE no Copel Day.

Na entrada da instituição, estão hasteadas a bandeira do Brasil e do Estado do Paraná.