BCE falhou em impulsionar o crescimento, diz membro do banco

Riga – A agressiva impressão de dinheiro pelo Banco Central Europeu (BCE) não conseguiu impulsionar substancialmente o crescimento da zona do euro, disse nesta quarta-feira Ilmars Rimsevics, da Letônia, o terceiro membro do BCE a expressar decepção com o programa nos últimos dias.

Rimsevics, presidente do banco central da Letônia, responsabilizou a falta de progresso na reforma econômica e no pacote de estímulo da Comissão Europeia para conter a confiança e os empréstimos, apesar da forte injeção de dinheiro do BCE desde 2015.

“Esta enxurrada de dinheiro (do BCE) ajudou a estabilizar a situação, mas não deu realmente um impulso substancial ao crescimento geral da economia”, disse ele a uma estação de rádio da Letônia.

Citando seu próprio país, Rimsevics disse que a maior parte do dinheiro que seu banco central injetou na economia estava “em contas bancárias e esperando por tempos melhores”.

O BCE prorrogou seu esquema de compra de títulos até o final de 2017, dizendo que ainda não estava convencido de que a inflação estava caminhando para sua meta de quase 2 por cento.