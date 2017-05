BCE deve ajustar orientação de política monetária

Frankfurt – O Banco Central Europeu está perto de substituir sua visão negativa sobre se a economia da zona do euro alcançará suas metas de crescimento por uma visão neutra, e deveria ajustar sua orientação de política monetária de acordo com isso, disse o membro do conselho do BCE Yves Mersch nesta segunda-feira.

À medida que o crescimento acelera e os mercados de trabalho se apertam, a inflação também deve se recuperar, podendo levar a uma discussão sobre a normalização da política monetária, disse Mersch em Tóquio.

No entanto, não deve haver desvio da política monetária superfrouxa com a qual o banco já concordou, acrescentou.

Esperando impulsionar a inflação e o crescimento depois de combater a ameaça de deflação, o BCE estabeleceu taxas básicas de juros abaixo de zero e está comprando 60 bilhões de euros em títulos por mês –uma abordagem política que segundo ele o banco manterá pelo menos até o final deste ano.

Mas o crescimento está em seu melhor ritmo em uma década e a inflação está subindo, levando os críticos –especialmente na Alemanha, a maior economia da zona do euro– a exigir uma saída do estímulo.

“A recuperação na zona do euro está ganhando mais e mais tração. A confirmação de uma perspectiva de risco amplamente equilibrada para o crescimento está ao alcance”, disse Mersch. “Nossa orientação futura precisa estar alinhada com uma avaliação em evolução para sustentar tanto a consistência quanto a credibilidade da nossa comunicação.”

“Se a economia da zona do euro se recuperar e a inflação prosseguir no caminho para a meta de inflação do BCE de forma sustentada, uma discussão sobre a normalização das políticas torna-se justificada no futuro”, acrescentou.