BCE concorda sobre corte de estímulo em reunião, dizem fontes

Frankfurt – Autoridades do Banco Central Europeu (BCE) que se reuniram na quinta-feira concordaram que a próxima medida será reduzir as compras de ativos e discutiram quatro opções, afirmaram duas fontes com conhecimento direto das discussões.

As possibilidades discutidas pelo BCE incluem –mas não estão limitadas a– reduzir as compras de ativos a 40 bilhões de euros por mês ou 20 bilhões de euros com opções de prorrogação que incluem 6 meses ou 9 meses, disseram as fontes, que pediram para não ser identificadas.

Qualquer decisão deve ser defendida por um consenso amplo, disseram as fontes, sugerindo que as autoridades querem evitar a repetição dos atritos públicos que aconteceram após decisões passadas, quando adversários em bancos centrais nacionais e mesmo na Comissão Executiva do BCE criticaram publicamente as decisões.

O BCE recusou-se a comentar.

Preocupado com a força do euro, o banco manteve a política monetária na quinta-feira, deixando para outubro uma decisão depois de compras de ativos de mais de 2 trilhões de euros.

A postura cautelosa aumenta as chances de o BC optar por reduzir o afrouxamento quantitativo, que tinha o objetivo de impulsionar o crescimento e a inflação, de forma lenta no próximo ano, apesar do crescimento econômico sólido na zona do euro e preocupações com bolhas imobiliárias em países mais ricos como a Alemanha.

Embora os cenários incluam volumes mensais específicos e prorrogações, a maior parte do foco da discussão ficou sobre o volume geral das compras.

Isso inclui o reinvestimento dos rendimentos de títulos a vencer, que subirão lentamente a 15 bilhões de euros por mês no próximo ano, disseram as fontes.

As autoridades também concordaram que os juros não serão elevados antes do fim das compras de ativos, disseram as fontes.