BC vê inflação baixa, mas sinaliza de novo menor corte de juros

Brasília – O Banco Central reduziu suas previsões sobre inflação neste ano e no próximo, segundo Relatório Trimestral de Inflação divulgado nesta quinta-feira, mas reafirmou que, em meio ao cenário de incertezas elevadas, uma redução moderada do ritmo de corte na Selic deve se mostrar adequada.

No documento, o BC calculou alta do IPCA em 3,8 por cento em 2017 e de 4,5 por cento em 2018 pelo cenário de mercado, sobre 4 e 4,6 por cento vistos no comunicado da última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), de maio. O cenário de mercado considera a Selic a 8,5 por cento no fim de 2017 e de 2018.

O BC também manteve sua perspectiva para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) neste ano a 0,5 por cento.