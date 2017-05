BC vai baixar juros até onde for possível, diz Meirelles

Brasília – O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou nesta quinta-feira que o Banco Central irá baixar os juros até o patamar que for possível considerada a economia atual, acrescentando que será preciso aguardar para saber qual será esse nível neste ano.

Após entrevista para emissoras de rádio transmitida pela EBC, o ministro afirmou a jornalistas que o governo toca dois programas para investimentos em infraestrutura, sendo um voltado para pequenas obras públicas com recursos já previstos no Orçamento e que “não serão despesa surpresa”, e outro maior e voltado ao setor privado, para concessões.

Sobre o Programa de Regularização Tributária, cujo texto de Medida Provisória passou por afrouxamentos significativos em comissão parlamentar, Meirelles afirmou que o governo trabalhará para manutenção da proposta no formato próximo ao enviado ao Congresso Nacional.

“De fato as medidas propostas pelo relator não são medidas que são adequadas do ponto de vista fiscal, na medida em que o que iria se arrecadar com esse processo cai muito e também gera uma falta de incentivo para que as empresas paguem os seus impostos”, afirmou.

“Achamos que isso deve ser modificado no plenário da Casa, do Congresso”, acrescentou.