BC projeta déficit de US$ 28 bilhões nas contas externas em 2017

Brasília – O Banco Central anunciou nesta terça-feira, 29, pela primeira vez, suas projeções para o setor externo em 2017. Além disso, a instituição atualizou suas estimativas para o ano de 2016, com base nos resultados verificados até novembro deste ano.

A projeção para as transações correntes no próximo ano é de rombo de US$ 28 bilhões. No caso de 2016, a previsão de déficit foi de US$ 18 bilhões, em agosto, para US$ 22 bilhões, na divulgação de hoje.

A primeira projeção para este ano, apresentada em dezembro do ano passado, era de déficit de US$ 41 bilhões.

No caso da balança comercial, a estimativa para 2017 é de superávit de US$ 44 bilhões. Para 2016, ela caiu de US$ 49 bilhões para US$ 44,5 bilhões.

Essas projeções surgem em meio a mudanças no patamar do dólar entre o fim de agosto e o fim de novembro. A moeda americana subiu no período cerca de 5%. No fim do ano passado, a estimativa do BC para a balança comercial era de superávit de US$ 30 bilhões neste ano.

O BC informou ainda que espera que as exportações atinjam US$ 195 bilhões em 2017 e as importações, US$ 151 bilhões. Já o resultado da balança comercial em 2016, pelas projeções do BC, será formado por exportações de US$ 184 bilhões, ante os US$ 190 bilhões da última previsão, e importações de US$ 139,5 bilhões, ante os US$ 141 bilhões de importação da projeção anterior. A primeira estimativa para 2016 era de exportações de US$ 190 bilhões e importações de US$ 160 bilhões.

Para 2017, a projeção de Investimento Direto no País (IDP) do BC é de US$ 75 bilhões – portanto, mais do que suficiente para cobrir o rombo esperado na conta corrente.

A instituição manteve em US$ 70 bilhões sua projeção de IDP para 2016. A primeira estimativa, feita no encerramento de 2015, era de US$ 60 bilhões.

A previsão dos gastos a serem feitos por brasileiros em viagens ao exterior em 2017, já descontados os recursos que serão deixados no Brasil por estrangeiros, é de US$ 10,5 bilhões.

No caso de 2016, passou de US$ 7,5 bilhões para US$ 8,5 bilhões. Em dezembro de 2015, o valor previsto para este ano era de US$ 9 bilhões.

Já a expectativa de gastos com juros em 2017 é de US$ 20,9 bilhões. Para 2016, a projeção passou de 21,2 bilhões para US$ 21 bilhões. Em dezembro do ano passado, quando foi anunciado o primeiro cálculo para este ano, a projeção era de US$ 20,9 bilhões.

Sobre a remessa de lucros e dividendos ao longo do ano, a projeção do BC para 2017 é de saída de US$ 23,5 bilhões. No caso de 2016, passou de US$ 19 bilhões para US$ 19,5 bilhões. Em dezembro do ano passado, a expectativa para 2016 era de US$ 20 bilhões.

A instituição previu ainda que o investimento em ações em 2017 será de US$ 10 bilhões. Para 2016, a projeção ficou inalterada em US$ 9,0 bilhões.

Já para a renda fixa, o BC prevê saídas também de US$ 10 bilhões em 2017. No caso de 2016, a estimativa é de envio líquido de US$ 24,5 bilhões, ante projeção de US$ 18,0 bilhões de três meses atrás e de US$ 6,0 bilhões na primeira estimativa para o ano.