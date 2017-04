BC eleva limite de crédito a empresas estaduais de energia

São Paulo – O Banco Central do Brasil ampliou o valor que instituições financeiras podem destinar à concessão de financiamentos para empresas estaduais de energia elétrica, como Cemig, Copel e Cesp, segundo resolução publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira.

A resolução atualiza os valores que podem ser direcionados em crédito a essas elétricas além do valor global já autorizado pelo Banco Central para as operações de crédito com o setor público.

De acordo com a resolução, fica autorizada a destinação às empresas estaduais de energia elétrica de até 3,55 bilhões de reais, desde que para investimentos vinculados ao programa de geração e transmissão de energia elétrica. O limite havia sido fixado anteriormente em 2,5 bilhões de reais.

Também foram revogadas pelo Banco Central regras que autorizavam a destinação desses recursos às elétricas desde que as operações fossem contratadas até datas pré-estabelecidas.