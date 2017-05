BC do Japão visa meta de inflação com afrouxamento monetário

Tóquio – O presidente do banco central do Japão, Haruhiko Kuroda, afirmou nesta terça-feira esperar que a meta de inflação de 2 por cento seja alcançada em torno do próximo ano fiscal se a autoridade monetária continuar com seu atual afrouxamento monetário.

Falando ao comitê de política monetária e fiscal da Câmara Baixa, Kuroda afirmou que o Banco do Japão ajustará a política monetária se necessário, mas que recentemente melhorou o cenário econômico do Japão e que a economia global está mais forte.

“O déficit de produção do Japão está melhorando rapidamente e o mercado de trabalho está apertado”, disse Kuroda.

“Se continuarmos com nosso afrouxamento monetário agressivo acho que a inflação alcançará 2 por cento em torno do ano fiscal de 2018. Entretanto, adiamos esse objetivo, então quero observar as expectativas de inflação e responder rapidamente se necessário.”

O Banco do Japão fez a avaliação mais otimista da economia em nove anos em sua reunião de política monetária no mês passado, mas Kuroda disse que as expectativas de inflação permanecem fracas, sugerindo que o banco central manterá o afrouxamento monetário por algum tempo.