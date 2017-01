BC do Japão mantém política monetária e projeções de preços

Tóquio – O banco central do Japão manteve a política monetária nesta terça-feira e suas projeções otimistas de preços, sinalizando que a recuperação econômica vai ajudar a acelerar a inflação na direção da meta de 2 por cento sem estímulo adicional.

Em uma ação amplamente esperada, o banco central manteve a taxa de juros de 0,1 por cento que cobra sobre uma porção das reservas em excesso que as instituições financeiras deixam no Banco do Japão.

Na reunião de política monetária encerrada nesta terça-feira, o banco também manteve a meta de rendimento para os títulos do governo de 10 anos em torno de zero por cento.

Em uma tentativa de canalizar mais dinheiro para setores mais amplos da economia, o banco central prorrogou por um ano o prazo para seu programa de empréstimo que busca impulsionar os empréstimos às indústrias com potencial de crescimento.

Na revisão trimestral de suas projeções, o Banco do Japão manteve sua estimativa para o núcleo da inflação ao consumidor em 1,5 por cento para o próximo ano fiscal, que começa em abril. Também deixou inalterada a projeção de inflação de 1,7 por cento para o ano fiscal de 2018.