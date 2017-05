BC do Chile decide cortar taxa de juros para 2,5%

São Paulo – O Banco Central do Chile decidiu nesta quinta-feira reduzir a taxa básica de juros em 0,25 ponto porcentual, para 2,5%.

No plano externo, a instituição diz que as condições financeiras continuam favoráveis e com um cenário de maior crescimento no mundo desenvolvido.

Os preços das matérias-primas, por sua vez, tiveram movimentos “mistos, com uma baixa do preço do cobre”. Ao mesmo tempo, diz que há “riscos relevantes” no cenário internacional, sem citar detalhes.

No plano interno, o BC chileno diz em seu comunicado que a inflação anual permaneceu em 2,7% e que as expectativas de inflação no fim do horizonte de projeção estão perto da meta de 3%.

“O consumo privado permanece estável, de acordo com o comportamento do mercado de trabalho”, afirmou a instituição.