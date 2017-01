BC do Chile corta juros para 3,25%, 1ª vez desde 2014

Santiago – O Banco Central do Chile anunciou nesta quinta-feira a redução da taxa básica de juros em 25 pontos percentuais, de 3,5% para 3,25% anuais, o que representa o primeiro corte no país desde outubro de 2014.

A decisão do órgão emissor esteve em linha com as recomendações dos analistas do mercado, que haviam sugerido baixar a taxa, um dos instrumentos que utiliza para manter a inflação controlada.

Em comunicado, o Banco Central argumentou que os preços do cobre – maior produto de exportação do Chile – e os do petróleo, com oscilações, se mantiveram em níveis superiores aos do ano passado.

Em seu relatório, o órgão explicou que no plano interno a variação mensal do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) surpreendeu com um ritmo baixo, com inflação anual registrada de 2,7%, dentro da meta do governo, que é de 3%.