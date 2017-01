BC divulga lista segmentada de bancos segundo nova regra

Brasília – O Banco Central divulgou nesta segunda-feira, 30, a lista com a segmentação de instituições dentro do Sistema Financeiro Nacional (SFN).

Esta segmentação obedece resolução aprovada pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) e tem como objetivo a regulação prudencial das instituições, conforme o porte, a atividade internacional e o perfil de risco.

Os bancos e as demais instituições financeiras foram divididos em cinco segmentos: S1, onde estarão os bancos cujo porte (exposição total) for igual ou superior a 10% do PIB, ou que sejam internacionalmente ativos; S2, composto por instituições de porte entre 1% e 10% do PIB, podendo conter instituição de porte superior a 10% do PIB se não for sujeita ao enquadramento no S1; S3, com instituições de porte entre 0,1% e 1% do PIB; S4, com instituições de porte inferior a 0,1% do PIB; e S5, com cooperativas de crédito e instituições não bancárias que tenham perfil de risco simplificado.

Apenas o segmento S1 seguirá integralmente os padrões do Comitê de Basileia para Supervisão Bancária.

Confira abaixo a relação dos quatro primeiros segmentos. Para ver a lista completa, acesse o link http://www.bcb.gov.br/nor/basileia/enquadramento.asp:

S1

BB – PRUDENCIAL

BRADESCO – PRUDENCIAL

BTG PACTUAL – PRUDENCIAL

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – PRUDENCIAL

ITAU – PRUDENCIAL

SANTANDER – PRUDENCIAL

S2

BANRISUL – PRUDENCIAL

BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. – PRUDENCIAL

BNDES – PRUDENCIAL

CITIBANK – PRUDENCIAL

CREDIT SUISSE – PRUDENCIAL

SAFRA – PRUDENCIAL

VOTORANTIM – PRUDENCIAL

S3

ABC-BRASIL – PRUDENCIAL

ALFA – PRUDENCIAL

APE POUPEX

BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A – PRUDENCIAL

BANCOOB – PRUDENCIAL

BANESTES – PRUDENCIAL

BCO CLASSICO S.A. – PRUDENCIAL

BCO CSF S.A. – PRUDENCIAL

BCO DA AMAZONIA S.A. – PRUDENCIAL

BCO DAYCOVAL S.A – PRUDENCIAL

BCO DES. DE MG S.A. – PRUDENCIAL

BCO FIBRA S.A. – PRUDENCIAL

BCO RABOBANK INTL BRASIL S.A. – PRUDENCIAL

BCO SUMITOMO MITSUI BRASIL S.A. – PRUDENCIAL

BCO TOKYO-MITSUBISHI BM S.A. – PRUDENCIAL

BD REGIONAL DO EXTREMO SUL – PRUDENCIAL

BMG – PRUDENCIAL

BNP PARIBAS – PRUDENCIAL

BOFA MERRILL LYNCH – PRUDENCIAL

BRB – PRUDENCIAL

CCB – PRUDENCIAL

COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO DO RIO GRANDE DO SUL E SANTA CATARINA – CENTRAL SICREDI SUL

COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO E INVESTIMENTO DOS ESTADOS DO PARANÁ, SÃO PAULO E RIO DE JANEIRO – CENTRAL SICREDI PR/SP/RJ

CREDIT AGRICOLE – PRUDENCIAL

DEUTSCHE – PRUDENCIAL

GMAC – PRUDENCIAL

GOLDMAN SACHS – PRUDENCIAL

HAITONG – PRUDENCIAL

ING – PRUDENCIAL

JP MORGAN CHASE – PRUDENCIAL

MERCANTIL DO BRASIL – PRUDENCIAL

MERCEDES-BENZ – PRUDENCIAL

MORGAN STANLEY – PRUDENCIAL

ORIGINAL – PRUDENCIAL

PAN

PINE – PRUDENCIAL

SICREDI – PRUDENCIAL

SOCIETE GENERALE – PRUDENCIAL

VOLKSWAGEN – PRUDENCIAL

S4

ADVALOR DTVM LTDA

ADVANCED CC LTDA

AF DESENVOLVE SP S.A.

AF DO ESTADO DE SC S.A.

AF ESTADO DE PERNAMBUCO S.A.

AF PARANÁ

AFAL S.A.

AFEAM

AG. FOMENTO AMAPA S.A.

AG. FOMENTO ESTADO DE RORAIMA

AG. FOMENTO ESTADO DO TOCANTINS

AGENCIA DE FOMENTO DO RN S.A.

AGÊNCIA DE FOMENTO MATO GROSSO

AGENCIA FOMENTO EST RJ S.A.

AGENCIA FOMENTO GOIAS

AGIPLAN FINANCEIRA S.A. – CFI – PRUDENCIAL

AGK CC S.A.

AGORACRED S/A SCFI

AKRO DTVM S.A.

ALBATROSS CCV S.A

ALPES CCTVM LTDA

AMARIL FRANKLIN CTV LTDA

AMAZÔNIA CC LTDA.

ANDBANK – PRUDENCIAL

APEAL CREDITO IMOBILIARIO S/A

ARC CORRETORA CAMBIO S.A.

ÁTICO DTVM LTDA.

ATIVA S.A. INVESTIMENTOS CCTVM

ATRIA S.A. – CFI

AVIPAM CC LTDA.

AVISTA S.A. CFI

AVS CC LTDA.

B & T ASSOCIADOS CC LTDA.

BADESUL DESENVOLVIMENTO AF/RS

BALUARTE SA CC

BANCO BM&FBOVESPA – PRUDENCIAL

BANCO FIDIS – PRUDENCIAL

BANCO IBM S.A. – PRUDENCIAL

BANCO KOMATSU DO BRASIL – PRUDENCIAL

BANCO MONEO S.A. – PRUDENCIAL

BANCO PORTO REAL DE INVEST.S.A – PRUDENCIAL

BANCO RIBEIRÃO PRETO – PRUDENCIAL

BANCO SEMEAR – PRUDENCIAL

BANCO TOPÁZIO S.A. – PRUDENCIAL

BANCO VIPAL – PRUDENCIAL

BANIF – PRUDENCIAL

BARCLAYS – PRUDENCIAL

BARIGUI

BBM – PRUDENCIAL

BBVA BRASIL BI S.A. – PRUDENCIAL

BCO A.J. RENNER S.A. – PRUDENCIAL

BCO ABN AMRO S.A. – PRUDENCIAL

BCO ARBI S.A. – PRUDENCIAL

BCO CAPITAL S.A. – PRUDENCIAL

BCO CARGILL S.A. – PRUDENCIAL

BCO CATERPILLAR S.A. – PRUDENCIAL

BCO CEDULA S.A. – PRUDENCIAL

BCO DA CHINA BRASIL S.A. – PRUDENCIAL

BCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. – PRUDENCIAL

BCO DES. DO ES S.A. – PRUDENCIAL

BCO DO EST. DE SE S.A. – PRUDENCIAL

BCO DO EST. DO PA S.A. – PRUDENCIAL

BCO FICSA S.A. – PRUDENCIAL

BCO FORD S.A. – PRUDENCIAL

BCO GUANABARA S.A. – PRUDENCIAL

BCO INDUSCRED DE INVESTIM. S/A – PRUDENCIAL

BCO KDB BRASIL S.A. – PRUDENCIAL

BCO KEB DO BRASIL SA – PRUDENCIAL

BCO LA NACION ARGENTINA – PRUDENCIAL

BCO LA PROVINCIA B AIRES BCE – PRUDENCIAL

BCO LUSO BRASILEIRO S.A. – PRUDENCIAL

BCO MAXINVEST S.A. – PRUDENCIAL

BCO MODAL S.A. – PRUDENCIAL

BCO POTTENCIAL S.A. – PRUDENCIAL

BCO REP ORIENTAL URUGUAY BCE – PRUDENCIAL

BCO STANDARD INV S.A. – PRUDENCIAL

BCO TOYOTA DO BRASIL S.A. – PRUDENCIAL

BCO TRIANGULO S.A. – PRUDENCIAL

BCO TRICURY S.A. – PRUDENCIAL

BCO WOORI BANK DO BRASIL S.A. – PRUDENCIAL

BECKER FINANCEIRA SA – CFI

BEXS – PRUDENCIAL

BGC LIQUIDEZ DTVM LTDA

BIORC FINANCEIRA – CFI S.A.

BMW

BNY MELLON – PRUDENCIAL

BOA VIAGEM SCC LTDA.

BONSUCESSO – PRUDENCIAL

BPN BRASIL BM S.A. – PRUDENCIAL

BR PARTNERS – PRUDENCIAL

BRASIL PLURAL – PRUDENCIAL

BR-CAPITAL DTVM S.A.

BRICKELL S.A. CFI

BRL TRUST DTVM SA

BROKER BRASIL CC LTDA.

BROOKFIELD

BRX CC LTDA.

C H B – CIA HIPOT. BRASILEIRA

CAIXA GERAL – PRUDENCIAL

CAMBIALL CASH CC LTDA.

CAMBIONET CC LTDA

CAROL DTVM LTDA.

CARUANA SCFI

CC AÇORIANA LTDA.

CENTRAL DAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL CENTRAL, AMAZONAS OCIDENTAL E MUNICÍPIO DE UBÁ

CENTRAL DAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO ESTADO DE SÃO PAULO – SICOOB CENTRAL CECRESP

CENTRAL DAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL

CENTRAL DAS COOPERATIVAS DE CREDITO MUTUO DO RIO GRANDE DO SUL

CENTRAL DAS COOPERATIVAS DE CREDITO UNICOOB – SICOOB CENTRAL UNICOOB

CENTRAL DAS COOPERATIVAS DE ECONOMIA E CREDITO DO ESTADO DE MINAS GERAIS LTDA. – SICOOB CENTRAL CECREMGE

CENTRAL DAS COOPERATIVAS DE ECONOMIA E CRÉDITO DO PLANALTO CENTRAL LTDA – SICOOB PLANALTO CENTRAL

CENTRAL DE COOPERATIVAS DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL LTDA – UNICRED CENTRAL RS

CHG-MERIDIAN DO BRASIL AM S.A.

CHLOE DTVM LTDA.

CM CAPITAL MARKETS

COBANSA CH S.A.

CODEPE CVC S.A.

COINVALORES

COLUNA S.A. DTVM

COMMERZBANK BRASIL – PRUDENCIAL

COMPANHIA PROVINCIA DE CREDITO IMOBILIARIO

CONCORDIA SA CVMC COMMODITIES

CONECTA CC LTDA

CONEXION CC LTDA.

CONFEDERACAO NACIONAL DAS COOPERATIVAS CENTRAIS DE CREDITO E ECONOMIA FAMILIAR E SOLIDARIA – CONFESOL

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS COOPERATIVAS CENTRAIS UNICRED’S – UNICRED DO BRASIL

CONFIDENCE – PRUDENCIAL

CONSEGTUR CC LTDA

COOPERATIVADECRÉDITODELIVREADMISSÃODEASSOCIADOS DO VALE DO RIO PARDO – SICREDI VALE DO RIO PARDO RS

COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO DA BAHIA – SICOOB CENTRAL BA

COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO DE GOIÁS LTDA

COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO DE MATO GROSSO DO SUL, GOIÁS, DISTRITO FEDERAL E TOCANTINS – CENTRAL SICREDI BRASIL CENTRAL

COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO DE MINAS GERAIS LTDA. – SICOOB CENTRAL CREDIMINAS

COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO DE SANTA CATARINA E RIO GRANDE DO SUL – SICOOB CENTRAL SC/RS

COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO DO CENTRO NORTE DO BRASILCENTRAL SICREDI CENTRO NORTE

COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO DO ESPIRITO SANTO – SICOOB CENTRAL ES

COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO DO ESTADO DE SÃO PAULO – SICOOB SÃO PAULO

COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO DO NORTE DO BRASIL – SICOOB NORTE

COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO DO NORTE/NORDESTE – CENTRAL SICREDI NORTE/NORDESTE

COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO DO RIO DE JANEIRO LTDA.

COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO NOROESTE BRASILEIRO LTDA.

COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO RURAL COM INTERAÇÃO SOLIDÁRIACENTRAL CRESOL SICOPER

COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO RURAL COM INTERAÇÃO SOLIDÁRIA – CENTRAL CRESOL BASER

COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO RURAL COM INTERAÇÃO SOLIDÁRIA – CRESOL CENTRAL SC/RS

COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO URBANO – CECRED

COOPERATIVA CENTRAL DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DAS UNICRED’S DE SANTA CATARINA E DO PARANÁ LTDA – UNICRED CENTRAL SC/PR

COOPERATIVA CENTRAL DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DAS UNICREDS DO ESTADO DE SÃO PAULO – UNICRED CENTRAL SP

COOPERATIVA CENTRAL DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DAS UNICREDS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E DO MATO GROSSO LTDAUNICRED CENTRAL RJ/MT

COOPERATIVA DE CRÉDITO COOCRELIVRE

COOPERATIVA DE CREDITO CREDICITRUS

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA ALTA MOGIANA

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA REGIÃO DE GUARIBA

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA REGIÃO DE VARGINHA LTDA – SICOOB CREDIVAR

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS ALIANÇA RS/SC – SICREDI ALIANÇA RS/SC

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS ALTO JACUÍ – SICREDI ALTO JACUÍ RS

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS ALTO URUGUAI – SICREDI ALTO URUGUAI RS/SC

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS ALTOS DA SERRA – SICREDI ALTOS DA SERRA RS/SC

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS BOTUCARAÍ – SICREDI BOTUCARAÍ RS

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS CELEIRO – SICREDI CELEIRO RS/SC

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS CELEIRO CENTRO OESTE – SICREDI CELEIRO CENTRO OESTE

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS CENTRO LESTE – SICREDI CENTRO LESTE RS

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DA REGIÃO CENTRO DO RGS – SICREDI REGIÃO CENTRO

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DA REGIÃO DA PRODUÇÃO – SICREDI REGIÃO DA PRODUÇÃO

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DA REGIÃO SUDOESTE DE GOIÁS – SICREDI SUDOESTE GO

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DA ZONA SUL – SICREDI ZONA SUL RS

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DE ESPUMOSO – SICREDI ESPUMOSO RS

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DE IBIRAIARAS – SICREDI IBIRAIARAS – RS

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU – SICREDI ARAXINGU

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO CENTRO SUL DO MATO GROSSO DO SUL – SICREDI CENTRO-SUL MS

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO NORDESTE DO PARÁ – SICREDI NORDESTE PA

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO E ACRE – SICREDI NOROESTE MT E ACRE

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO NORTE DO RIO GRANDE DO SUL E OESTE DE SANTA CATARINA – SICREDI NORTE RS/SC

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO PLANALTO CENTRAL – SICREDI PLANALTO CENTRAL

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO – SICREDI SUL MT

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUL DO ESTADO DE SANTA CATARINASICREDI SUL SC

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO ITAJAÍ E LITORAL CATARINENSE – SICREDI VALE LITORAL SC

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA – SICREDI UNIVALES MT/RO

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS ENCOSTA SUPERIOR DO NORDESTE RS – SICREDI NORDESTE RS

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS INTEGRAÇÃO DE ESTADOS DO RIO GRANDE DO SUL E SANTA CATARINA – SICREDI INTEGRAÇÃO DE ESTADOS RS/SC

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS INTEGRAÇÃO ROTA DAS TERRAS – SICREDI INTEGRAÇÃO ROTA DAS TERRAS RS

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NOROESTE DO RIO GRANDE DO SUL – SICREDI NOROESTE RS

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE – SICREDI NORTE MT

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS OURO BRANCO – SICREDI OURO BRANCO RS

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS PAMPA GAÚCHO – SICREDI PAMPA GAÚCHO

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS PANTANAL DO MATO GROSSO DO SUL – SICREDI PANTANAL MS

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS PLANALTOSICREDI PLANALTO RS/SC

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SERRO AZUL – SICREDI UNIÃO RS

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS UNIÃO DOS ESTADOS DE MATO GROSSO DO SUL, TOCANTINS E OESTE DA BAHIA – SICREDI UNIÃO MS/TO

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO JAGUARI – SICREDI VALE DO JAGUARI RS

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ITAÍ-PARANAPANEMA-AVARÉ

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DE MINAS GERAIS E NORDESTE DE SÃO PAULO LTDA – SICOOB AGROCREDI

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO VALE DO MOGI GUAÇU E SUDOESTE PAULISTA – SICOOB CREDIGUAÇU

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO VALE DO PIQUIRI ABCD – SICREDI VALE DO PIQUIRI ABCD PR/SP

COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS FORNECEDORES DE CANA, AGROPECUARISTAS E EMPRESÁRIOS DA REGIÃO DE PIRACICABA

COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS PRODUTORES RURAIS E EMPRESÁRIOS DO INTERIOR PAULISTA

COOPERATIVA DE CRÉDITO E DE INVESTIMENTO DE LIVRE ADMISSÃO FRONTEIRAS DO IGUAÇU E SUDESTE PAULISTA – SICREDI FRONTEIRAS PR/SC/SP

COOPERATIVA DE CRÉDITO E INVESTIMENTO DE LIVRE ADMISSÃO AGROEMPRESARIAL – SICREDI AGROEMPRESARIAL PR/SP

COOPERATIVA DE CRÉDITO E INVESTIMENTO DE LIVRE ADMISSÃO IGUAÇU – SICREDI IGUAÇU PR/SC/SP

COOPERATIVA DE CRÉDITO E INVESTIMENTO DE LIVRE ADMISSÃO INTEGRAÇÃO – SICREDI INTEGRAÇÃO PR/SC

COOPERATIVA DE CRÉDITO E INVESTIMENTO DE LIVRE ADMISSÃO PROGRESSO – SICREDI PROGRESSO PR/SP

COOPERATIVA DE CRÉDITO E INVESTIMENTO DE LIVRE ADMISSÃO UNIÃO PARANÁ/SÃO PAULO – SICREDI UNIÃO PR/SP

COOPERATIVA DE CRÉDITO E INVESTIMENTO DE LIVRE ADMISSÃO VANGUARDA DA REGIÃO DAS CATARATAS DO IGUAÇU E VALE DO PARAÍBA – SICREDI VANGUARDA PR/SP/RJ

COOPERATIVA DE CRÉDITO MÚTUO DOS PROFISSIONAIS MÉDICOS E DA SAÚDE DE CURITIBA E REGIÃO METROPOLITANA – SICREDI MEDICRED PR

COOPERATIVA DE CRÉDITO SOLIDÁRIO DA AGRICULTURA FAMILIAR DO OESTE POTIGUAR – CREDIOESTE-SOL

COOPERATIVA DE CRÉDITO SUL RIOGRANDENSE – SICREDI UNIÃO METROPOLITANA RS

COOPERATIVA DE CRÉDITO UNICRED CENTRAL MULTIRREGIONAL LTDA. – UCM

COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO ALIANÇA – SICREDI ALIANÇA PR/SP

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO CAMPOS GERAIS – SICREDI CAMPOS GERAIS PR/SP

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO CENTRO SERRA – SICREDI CENTRO SERRA RS

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DA REGIÃO DOS VALES – SICREDI REGIÃO DOS VALES RS

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DE CARLOS BARBOSA – SICREDI SERRANA RS

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DE LAJEADO – SICREDI VALE DO TAQUARI RS

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA – SICREDI SUDOESTE MT/PA

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO PARANAPANEMA PR/SP – SICREDI PARANAPANEMA PR/SP

COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO PARQUE DAS ARAUCARIAS – SICREDI PARQUE DAS ARAUCARIAS PR/SC/SP

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO SICREDI PIONEIRA RS – SICREDI PIONEIRA RS

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO SORRISO – SICREDI CELEIRO DO MT

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS EMPREGADOS DE FURNAS E DEMAIS EMPRESAS DO SISTEMA ELETROBRÁS LTDA.

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS POLICIAIS MILITARES E SERVIDORES DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS DA SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO

CORREPARTI CC LTDA

CORRET. AMAZONENSE CAMBIO LTDA

CP & FRIZZO – DTVM LTDA

CREDICOAMO CREDITO RURAL COOPERATIVA

CREDITÁ S.A. CFI

CREFISA S.A. CFI

CSILATINA A.M. S.A.

DACASA FINANCEIRA

DASCAM CC LTDA

DEBONI DTVM LTDA

DECYSEO CC LTDA.

DESENBAHIA AG FOMENTO BAHIA SA

DEUTSCHE LEASING BRASIL AM S.A.

DIBRAN DTVM LTDA

DILLON S/A DTVM

DIRECAO S.A. CFI

DOMUS CH

DOURADA CORRETORA

EASYNVEST – TÍTULO CV SA

EBADIVAL – E BAGGIO DTVM LTDA

ECONOMISA

ELITE – CCVM LTDA

ESC RUY LAGE SOC CT LTDA

ESTRELA MINEIRA

EUROINVEST S/A CCTVM

EXECUTIVE CC LTDA.

EXIM CC LTDA

F D GOLD DTVM LTDA

FACTA S.A. CFI

FAIR CC S.A.

FAMÍLIA PAULISTA

FATOR – PRUDENCIAL

FIDUCIAL DTVM LTDA

FINAMAX S.A. CFI

FINANSINOS S.A. CFI

FOCO DTVM LTDA

FOURTRADE COR. DE CAMBIO LTDA

FRAM CAPITAL DTVM S.A.

FRENTE CC LTDA.

FUTURAINVEST DTVM

GAVEA DTVM LTDA

GAZINCRED S.A. SCFI

GDC PART SERV FIDUC DTVM LTDA

GERAL CCVM LTDA

GET MONEY CC LTDA

GLOBAL EXCHANGE BR SOC. CC LTDA

GOLCRED S/A – CFI

GOOD CC LTDA

GRACO C.C. S.A.

GRADUAL CCTVM S.A.

GRAZZIOTIN FINANCIADORA SA CFI

GUITTA CC LTDA

H.COMMCOR DTVM LTDA.

H.H.PICCHIONI

HONDA – PRUDENCIAL

HOYA CVC LTDA.

HP FINANCIAL SERVICES AM S.A

HS FINANCEIRA

HSBC – PRUDENCIAL

ICAP DO BRASIL CTVM LTDA.

ICARO CC LTDA

ICATU DTVM LTDA

ICBC DO BRASIL BM S.A. – PRUDENCIAL

INDUSTRIAL DO BRASIL – PRUDENCIAL

INDUSVAL – PRUDENCIAL

INFINITY CCTVM S.A.

INTERCAM CC LTDA

INTERMEDIUM – PRUDENCIAL

INTESA SANPAOLO BRASIL S.A. – PRUDENCIAL

INTL FCSTONE DTVM LTDA.

INTRADER DTVM LTDA

J ALVES CC LTDA

J.MALUCELLI – PRUDENCIAL

JGP DTVM LTDA.

JN-MAXI CC LTDA.

JOHN DEERE – PRUDENCIAL

JSL A.M. S.A.

KRAUS – SCC LTDA

KREDILIG S.A. – CFI

LABOR CC

LASTRO RDV DTVM LTDA

LEASEPLAN AM S.A.

LEBES FINANCEIRA CFI SA

LECCA

LEROSA S.A. CVC

LEVYCAM CCV LTDA

LIMINE TRUST DTVM LTDA.

LUMINA CC

MAGLIANO S.A. CCVM

MÁXIMA – PRUDENCIAL

MEGA CC LTDA.

MELHOR CC LTDA.

MIDWAY S.A. – SCFI

MIRAE ASSET CCTVM LTDA

MIZUHO – PRUDENCIAL

MOMENTO DTVM LTDA.

MONETAR DTVM

MONOPÓLIO CC LTDA.

MSB BANK S.A. BCO CÂMBIO – PRUDENCIAL

MULTIMONEY CC LTDA.

MUNDINVEST S.A. – CCVM

MUTUAL APETRIM CI S/A

NATIXIS BRASIL S.A. BM – PRUDENCIAL

NEGRESCO S.A. – CFI

NGO ASSOCIADOS CC LTDA.

NOMINAL DTVM LTDA

NOVA FUTURA CTVM LTDA.

NOVINVEST CVM LTDA

NOVO BCO CONTINENTAL S.A. – BM – PRUDENCIAL

NOVO MUNDO CC S.A.

NSG CAPITAL

NUMATUR CC LTDA

NUMBER ONE SCC LTDA.

OLIVEIRA FRANCO SCVM

OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.

OM DTVM LTDA

OMNI

ONNIX CC LTDA.

OPPORTUNITY DTVM LTDA

ÓRAMA DTVM S.A.

ORLA DTVM S.A.

OURINVEST – PRUDENCIAL

PACIFIC INVEST DTVM LTDA

PARATI – CFI S.A.

PARMETAL DTVM LTDA

PATAÇÃO DTVM LTDA.

PENTAGONO S/A DTVM

PERNAMBUCANAS

PETRA – PRUDENCIAL

PIAUÍ FOMENTO

PILLA CCVM LTDA

PLANNER

POLO CC LTDA.

PORTO SEGURO

PORTOCRED S.A. – CFI

PROSPER S/A CVC

RANDON – PRUDENCIAL

RB CAPITAL DTVM LTDA.

RELIANCE DTVM LTDA.

RENASCENCA DTVM LTDA

RENDIMENTO – PRUDENCIAL

RICO CTVM S.A.

RIO BRAVO INV. DTVM LTDA

RJI

RODOBENS – PRUDENCIAL

S. HAYATA CC S.A.

SANTANA S.A. – CFI

SANTINVEST

SAX S.A. CFI

SCANIA – PRUDENCIAL

SCOTIABANK BRASIL – PRUDENCIAL

SEALANDAIR CC LTDA.

SENFF S.A. – CFI

SENSO CCVM S.A.

SICOOB CREDICOM – COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS MÉDICOS E PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE DE MINAS GERAIS LTDA.

SIMPLIFIC PAVARINI

SINGRATUR CC LTDA.

SINOSSERRA S/A – SCFI

SITA SCCVM S.A.

SLW CVC LTDA

SOCINAL S.A. CFI

SOCOPA – PRUDENCIAL

SOFISA – PRUDENCIAL

SOL CC

SOLIDEZ CCTVM LTDA.

SOLIDUS S.A. CCVM

SOROCRED CFI S.A.

SPINELLI S.A. CVMC

STANDARD CHARTERED BI S.A. – PRUDENCIAL

STARA FINANCEIRA S.A. – CFI

SUL AMERICA INVEST DTVM S.A.

TATICA S.A. DTVM

TENDÊNCIA CCTVM LTDA

TERRA INVESTIMENTOS DTVM

TODESCREDI S/A – CFI

TORRE CC LTDA

TREVISO CC S.A.

TULLETT PREBON BRASIL CVC LTDA

TURCAMBIO CC LTDA.

TURISCAM CC LTDA.

UBS – PRUDENCIAL

UM INVESTIMENTOS S/A CTVM

UNIÃO ALTERNATIVA CC LTDA.

UNIPRIME CENTRAL – CENTRAL INTERESTADUAL DE COOPERATIVAS DE CREDITO LTDA.

UNIPRIME NORTE DO PARANA – COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DAS CIÊNCIAS E DAS ARTES E EMPRESÁRIOS LTDA.

VIA CERTA FINANCIADORA S.A. – CFI

VIC DTVM S/A

VINCI DTVM LTDA.

VIPS CC LTDA.

VISION S.A. CC

VOLVO – PRUDENCIAL

VORTX DTVM LTDA.

VR – PRUDENCIAL

WALPIRES S.A. CCTVM

WESTERN ASSET DTVM LTDA.

WESTERN UNION – PRUDENCIAL

XP INVESTIMENTOS

YAMAHA MOTOR – PRUDENCIAL