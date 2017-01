BC da Turquia anuncia novas medidas para impulsionar a lira

Istambul – O Banco Central da Turquia anunciou nesta sexta-feira novas medidas sobre a gestão de liquidez da lira para sustentar a moeda do país, em uma tentativa de aumentar os custos dos empréstimos para os bancos.

O BC afirmou, em um comunicado, que reduziu para a metade os limites dos empréstimos dos bancos no mercado monetário interbancário para 11 bilhões de liras turcas.

A medida entra em vigor na segunda-feira. Além disso, o banco central pode limitar a quantia de financiamento em mercados na Borsa Istambul, principal bolsa de valores do país, nos dias em que o movimento é considerado necessário.

O BC optou por reduzir a liquidez da lira ao não financiar os bancos em 8% por meio de seu leilão de recompra.

Esses movimentos vieram depois que o governo sinalizou apoio a uma ação adicional do BC para dar suporte à lira após um enfraquecimento da moeda enquanto os investidores se preocupavam sobre as mudanças propostas na constituição, que podem dar mais poder ao presidente Recep Tayyip Erdogan.

Em 2017, a lira tem sido, até o momento, a divisa com pior desempenho no mundo, continuando um período de queda iniciado em julho de 2016, com a tentativa de golpe contra o governo de Erdogan. Fonte: Dow Jones Newswires.