BC da Índia mantém taxa de recompra em 6,25% pela 3ª vez

Mumbai – O banco central da Índia deixou inalterada sua taxa de recompra em 6,25 por cento pela terceira reunião seguida nesta quinta-feira, conforme mantém a vigilância contra qualquer aceleração potencial na inflação e a incerteza no cenário econômico global.

O banco central também anunciou que vai elevar a taxa de recompra reversa em 0,25 ponto percentual, para 6 por cento, reduzindo a diferença entre a recompra e a recompra reversa para 0,25 ponto percentual.

Todos os 60 economistas consultados pela Reuters projetavam que o comitê de política monetária manteria a taxa de recompra em em 6,25 por cento, patamar em que está desde outubro.

A decisão foi novamente por 6 a 0, como nas reuniões anteriores, com o comitê exibindo uma postura unida na busca de seu objetivo de manter a inflação em torno de 4 por cento, com margem de tolerância de 2 pontos percentuais.

“A decisão é consistente com a postura neutra de política monetária em consonância com o objetivo de alcançar a meta de médio prazo para a inflação ao consumidor de 4 por cento, com banda de 2 por cento para mais ou menos, ao mesmo tempo em que sustenta o crescimento”, disse o banco central no comunicado.