BC da França reafirma crescimento do PIB do 4° tri em 0,4%

Paris – A economia francesa crescerá 0,4 por cento no quarto trimestre, informou o banco central da França nesta segunda-feira, reafirmando uma previsão anterior de crescimento do Produto Interno Bruto feita no mês passado.

O Banco da França acrescentou que o indicador da confiança da indústria subiu para 102 pontos em dezembro, ante 101 em novembro –a leitura a mais elevada desde maio de 2011.

“Os líderes empresariais esperam que a produção industrial aumente ligeiramente em janeiro”, disse o Banco da França em comunicado.

O indicador do clima de negócios para o setor de serviços caiu para 99 em dezembro, em comparação com 100 em novembro, acrescentou.