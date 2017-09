BC da França eleva previsão de crescimento do país em 2017

Paris – O presidente do banco central da França, François Villeroy de Galhau, disse nesta segunda-feira que o crescimento econômico do país pode atingir 1,7 por cento em 2017, acima das estimativas anteriores e em linha com outras previsões oficiais similares.

Villeroy de Galhau fez a previsão em uma entrevista publicada nesta segunda-feira pelo jornal regional Midi Libre, na qual destacou a importância das reformas econômicas para o país.

As estimativas anteriores eram de 1,6 por cento, feita em julho, e de 1,4 por cento, em junho.

“A recuperação econômica não pode ser questionada. Ela está acontecendo em toda a Europa, incluindo na França. No entanto, em nosso país o crescimento ainda não é suficientemente forte”, disse Villeroy de Galhau.

“Neste ano, pode atingir 1,7 por cento. Isso ainda será inferior à média da zona do euro, que está em torno de 2 por cento. Esse desempenho inferior destaca um imperativo –temos que aproveitar a recuperação para intensificar as reformas na França, para que possamos elevar nosso nível de crescimento para o de nossos vizinhos europeus, que tiveram sucesso na área”, acrescentou.

A previsão atualizada do presidente do Banco da França fica em linha com estimativas similares sobre o crescimento econômico do governo para 2017. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico neste mês também elevou a previsão para o crescimento econômico da França neste ano para 1,7 por cento, ante de 1,3 por cento.

Na semana passada, o Fundo Monetário Internacional (FMI) disse que o sucesso do presidente francês, Emmanuel Macron, na revisão da economia dependerá do controle dos gastos do governo, que em mais de 56 por cento do Produto Interno Bruto é o mais alto entre os países desenvolvidos.