Pequim – O banco central da China afirmou nesta sexta-feira que vai manter uma política monetária prudente, deixando-a neutra e “nem muito apertada nem muito frouxa”.

O Banco do Povo da China irá manter a liquidez basicamente estável, disse o BC em comunicado resumindo a reunião do comitê de política monetária do quarto trimestre.

O banco central reafirmou ainda que o iuan irá permanecer basicamente estável, e prometeu novamente continuar com as reformas das taxas de juros e de câmbio.