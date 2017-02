BC britânico eleva previsão de crescimento em 2017 e mantém juros

Londres – O banco centra britânico elevou a previsão para o crescimento do Reino Unido em 2017 e algumas autoridades estavam mais nervosas com a alta da inflação, mas em geral o Banco da Inglaterra não parece ter pressa para elevar os juros conforme a economia se ajusta à perspectiva do Brexit.

Em sinal de divisão, o Banco da Inglaterra disse que algumas de suas autoridades se “aproximaram um pouco mais” de seus limites para tolerar uma alta da inflação acima da meta de 2 por cento, causada pela queda da libra desde o voto de junho pela saída do Reino Unido.

O Banco da Inglaterra informou ainda que as autoridades votaram por 9 a 0 para manter os juros em 0,25 por cento, em linha com as expectativas de economistas em pesquisa da Reuters.