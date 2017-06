BC anuncia mudanças em índice de preços imobiliários

O Banco Central publicou nesta quinta-feira, 1, nota em que anuncia o aperfeiçoamento do Índice de Valores de Garantia de Imóveis Residenciais Financiados (IVG-R).

Além disso, a instituição informa sobre a criação de outro indicador, a Mediana dos Valores de Garantia de Imóveis Residenciais Financiados (MVG-R).

De acordo com o BC, o IVG-R tem o objetivo de mensurar a tendência de longo prazo dos preços dos imóveis.

“A nova série resulta de aperfeiçoamentos no cálculo do indicador, que é apurado desde 2013 com base nas garantias recebidas pelos bancos em operações de financiamento imobiliário para pessoas físicas registradas no Sistema de Informações de Crédito (SCR)”, informa o BC.

Entre os aperfeiçoamentos, a instituição afirma que houve uma ampliação da quantidade de operações consideradas e a inclusão de mais duas regiões metropolitanas no cálculo do IVG-R: Vitória e Campo Grande.

“A incorporação dessas duas regiões teve como objetivo abarcar as mesmas regiões usadas no cálculo do IPCA. Com as mudanças, o Banco Central busca também eliminar o viés observado no índice devido à maior incidência de operações imobiliárias de baixo valor”, cita o BC.

Já o MVG-R é baseado na mediana de todas as garantias registradas no SCR. “O MVG-R possibilita o cálculo de novos indicadores, como preços dos imóveis comparados a métricas de renda, uma vez que traz os valores em reais, diferentemente do IVG-R, que é apresentado em número índice”, informa o BC.

A instituição promove daqui a pouco coletiva de imprensa para falar sobre os indicadores.