Balança tem superávit de US$ 2,03 bi na 2ª semana de maio

Brasília – A balança comercial brasileira registrou superávit de US$ 2,038 bilhões na segunda semana de maio (entre os dias 8 a 14), de acordo com dados divulgados pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC).

O saldo positivo é resultado de exportações de US$ 4,714 bilhões e importações de US$ 2,676 bilhões.

Segundo o MDIC, a média diária das exportações na segunda semana do mês alcançou US$ 942,8 milhões, cifra 5,4% acima da média de US$ 894,9 milhões observada na primeira semana do mês.

O aumento dos embarques de produtos manufaturados (+18,7%, para média diária de US$ 349,7 milhões) liderou o movimento positivo.

Entre os manufaturados, destaque para a exportação de automóveis de passageiros, aviões, laminados planos de ferro/aço, açúcar refinado, veículos de carga.

Ainda na pauta de exportações, a média diária de embarque de semimanufaturados cresceu 10,2% ante a semana anterior, para US$ 133,7 milhões.

Nesse caso, o destaque ficou com açúcar em bruto, ouro em formas semimanufaturadas, alumínio em bruto, madeira em estilhas e zinco em bruto.

Na contramão, a exportação de produtos básicos caiu 5,6% na semana, para US$ 436,4 milhões.

Nesse caso, o resultado foi influenciado pelo minério de ferro, minério de cobre, carnes bovina, suína e de frango, magnésia calcinada, bovinos vivos.

Do lado das importações, houve queda da média diária de 17,2% ante a primeira semana do mês, para US$ 535,1 milhões.

O ministério cita que a contração nas importações foi liderada pela diminuição nos gastos com combustíveis e lubrificantes, equipamentos eletroeletrônicos, equipamentos mecânicos, bebidas e álcool, siderúrgicos.

No acumulado do mês até o dia 14, o Brasil acumula saldo positivo de US$ 3,033 bilhões, resultado de exportações de US$ 8,294 bilhões e importações de US$ 5,261 bilhões.

No acumulado do ano, o superávit da balança comercial alcança US$ 24,403 bilhões, valor resultante de exportações que totalizam US$ 76,433 bilhões e importações de US$ 52,030 bilhões.