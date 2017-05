Balança comercial tem superávit de US$ 7 bi em abril, diz FGV

Rio de Janeiro – O superávit da balança comercial de abril foi de US$ 7 bilhões, o que levou a um saldo acumulado no ano de US$ 21 bilhões e no acumulado de 12 meses de US$ 56 bilhões, o maior valor na série histórica do saldo comercial.

Os dados são do Indicador do Comércio Exterior – Icomex, divulgado nesta quinta-feira, 18, pela Fundação Getúlio Vargas (FGV).

O novo índice, que foi antecipado por meses pelo Broadcast (serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado), entrou no calendário mensal da FGV.

O objetivo é contribuir para a avaliação do nível de atividade econômica do País, por meio da análise mais aprofundada dos resultados das importações e exportações.

Entre os meses de abril de 2016 e 2017, as exportações cresceram 15% e as importações subiram 2%. No primeiro quadrimestre, a variação foi de 22% nas exportações ante o mesmo período do ano passado, enquanto as importações avançaram 9,5%.

O aumento das exportações em valor foi liderado pelo crescimento nos preços, enquanto o das importações, pelo volume.

“Destaca-se o aumento no volume importado dos bens de capital e bens intermediários na indústria de transformação, o que sinaliza recuperação do setor”, ressaltou a FGV, em nota.