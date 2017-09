Brasília – O Brasil registrou superávit comercial de 5,599 bilhões de dólares em agosto, melhor resultado para o mês desde o início da série histórica iniciada em 1989, divulgou o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC) nesta sexta-feira.

As exportações somaram 19,475 bilhões de dólares no mês passado, e as importações, 13,876 bilhões de dólares.

Mais informações em instantes.