Balança comercial da China fica acima do esperado em março

Pequim – As exportações chinesas subiram 16,4 por cento em março em relação ao ano anterior, enquanto as importações aumentaram 20,3 por cento, segundo dados oficiais divulgados nesta quinta-feira, superando as expectativas do mercado.

Com isso, o país registrou superávit comercial de 23,93 bilhões de dólares para o mês, informou a Administração Geral das Alfândegas, revertendo o déficit raro em fevereiro.

As exportações no primeiro trimestre do ano subiram 8,2 por cento em relação ao mesmo período do ano passado, enquanto as importações subiram 24 por cento. O superávit comercial da China no primeiro trimestre foi de 65,61 bilhões de dólares.

Analistas consultados pela Reuters esperavam que as exportações de março subissem 3,2 por cento em relação ao ano anterior, após queda surpresa de 1,3 por cento em fevereiro.

Já as previsões para as importações eram de expansão de 18 por cento no período, depois da explosão de 38,1 por cento no mês anterior.

Analistas esperavam ainda que a China retornasse a um superávit de 10,0 bilhões de dólares em março, frente ao déficit de 9,15 bilhões de dólares em fevereiro.