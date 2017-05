Aumento no preço dos alimentos causa o maior impacto no IPCA-15

Rio – O ritmo de aumento de preços dos alimentos acelerou na passagem de abril para maio, dentro do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – 15 (IPCA-15), informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta terça-feira, 23. A alta saiu de 0,31% para 0,42% no período.

O grupo teve a maior contribuição para o IPCA-15 de maio, o equivalente a 0,11 ponto porcentual para a inflação de 0,24%. As principais altas foram registradas na batata-inglesa (16,08%), tomate (12,09%) e cebola (9,15%). Por outro lado, houve reduções no óleo de soja (-5.81%), açúcar cristal (-3,03%), frutas (-2,73%) e feijão carioca (-2,52).

Os preços dos remédios subiram 2,08% e também tiveram impacto relevante no índice. O item foi responsável por 0,07 ponto porcentual da alta de maio do IPCA-15, como consequência do reajuste anual em vigor desde 31 de março, variando entre 1,36% e 4,76% conforme o tipo de medicamento.

O movimento já resultou no encarecimento de 2,96% dos remédios, quando considerados os aumentos de abril (0,86%) e de maio (2,08%).

Pelo segundo mês consecutivo, o grupo Saúde e Cuidados Pessoais apresentou a mais elevada variação de grupo: passando de 0,91% em abril para 0,84% em maio. A segunda maior variação de grupo no IPCA-15 deste mês foi de Vestuário (0,74%).