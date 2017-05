Atividade do comércio recua 0,2% em abril, mostra Serasa Experian

São Paulo – A atividade do comércio no Brasil recuou 0,2 por cento em abril ante igual período do ano passado, divulgou nesta segunda-feira e empresa de informações de crédito Serasa Experian. Na base mensal, com ajustes sazonais, também caiu 0,2 por cento.

O indicador Serasa Experian de Atividade do Comércio é construído, exclusivamente, pelo volume de consultas mensais realizadas por estabelecimentos comerciais à base de dados da Serasa Experian.

“O movimento dos consumidores no varejo ainda se mostra enfraquecido, sobretudo pelo quadro ainda bastante desfavorável do nível de emprego do país”, afirmaram economistas da Serasa Experian em nota à imprensa.

Entre os segmentos, na comparação anual, a maior queda foi apurada em material de construção, com recuo de 16 por cento; seguido por móveis, eletroletrônicos e informática, com queda de 14,7 por cento; e tecidos, vestuário, calçados e acessórios, com declínio de 11,1 por cento.

No acumulado dos quatro primeiros meses do ano, a atividade do comércio medida pela Serasa Experian acumula queda de 2,2 por cento.