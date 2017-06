Atividade do comércio em maio cai 0,1% ante um ano atrás

São Paulo – A atividade do comércio no Brasil em maio encolheu 0,1 por cento ante igual período do ano passado, mas cresceu 0,6 por cento na comparação com abril, divulgou nesta quarta-feira a empresa de informações de crédito Serasa Experian.

O indicador Serasa Experian de Atividade do Comércio é construído, exclusivamente, pelo volume de consultas mensais realizadas por estabelecimentos comerciais à base de dados da Serasa Experian.

“A data comemorativa do Dia das Mães, o recuo da inflação e dos juros contribuíram para o desempenho positivo da atividade varejista no mês de maio”, afirmaram economistas da Serasa Experian em nota à imprensa.

“Contudo, tal movimento ainda se encontra bastante modesto tendo em vista o atual quadro de desemprego elevado no país”, ponderaram.

No acumulado dos cinco primeiros meses do ano, a atividade do comércio medida pela Serasa Experian acumula queda de 1,8 por cento.

O desempenho positivo na base mensal foi apoiado na alta de 2,2 por cento no setor de supermercados, hipermercados, alimentos e bebidas. Esse segmento também teve resultado positivo na comparação anual, com acréscimo de 1,6 por cento.

Os piores desempenhos em maio ante abril foram combustíveis e lubrificantes (-4,7 por cento) e veículos, motos e peças (-2,7 por cento). Em relação a maio de 2016, as maiores quedas foram em material de construção (-13,3 por cento) e tecidos, vestuário, calçados e acesssórios (-12,2 por cento).