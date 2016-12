Até fim do mês, 40 mil unidades do Minha Casa devem ser entregues

Mogi das Cruzes – O ministro das Cidades, Bruno Araújo (PSDB), disse hoje em Mogi das Cruzes, onde participou da entrega de unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida, do governo federal, e Casa Paulista, do Governo do Estado de São Paulo, que até o fim deste mês de dezembro serão entregues no País mais 40 mil residências populares.

Destas, 18 mil serão entregues antes do Natal, disse o ministro.

“Serão retomadas ainda 30 obras de um total de 60 paradas, com um investimento de R$ 2 bilhões”, disse o ministro. Araújo também afirmou que foi aprovado pelo Congresso o orçamento para a contratação de mais 500 mil unidades habitacionais.

O ministro das Cidades informou que desde que Temer assumiu a Presidência, em 12 de maio, 170 mil unidades habitacionais foram construídas pelo governo federal, beneficiando 700 mil pessoas.