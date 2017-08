Árvores fornecem US$ 500 milhões em serviços para megacidades

São Paulo – Elas retiram poluentes do ar e da água, contribuem para um clima mais fresco e com direito à sombra, servem de habitat para várias espécies de animais e, de quebra, ainda melhoram o bem-estar das pessoas na correria das grandes cidades. Apesar de todas essas qualidades, as árvores nem sempre ocupam o espaço que merecem no planejamento urbano.

Para mudar esse quadro, nos últimos anos, os cientistas têm empreendido esforços para calcular, em moeda corrente, o valor de todos os serviços ambientais prestados pelas árvores, numa tentativa de sensibilizar os governos para a necessidade de preservar os ecossistemas naturais e expandir as áreas verdes.

Os resultados surpreendem. Um novo estudo publicado na revista Ecological Modeling revela que árvores fornecem nada menos do que US$ 500 milhões a cada ano em serviços que melhoram a vida nos centros urbanos.

O estudo se focou em megacidades, aglomerações urbanas com mais de 10 milhões de habitantes, como Pequim, Londres, Los Angeles, Cidade do México, Mumbai e Tóquio.

Segundo a pesquisa, um quilômetro quadrado de árvores representa um valor anual médio de US$ 1,2 milhão em benefícios para as megacidades.

Para cada pessoa, o valor dos serviços das árvores é de US$ 35, e poderia ser facilmente duplicado simplesmente plantando mais árvores. O melhor de tudo: as árvores não cobram um centavo sequer por esses serviços.