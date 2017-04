São Paulo – O grupo de concessões de infraestrutura Arteris venceu nesta terça-feira o leilão de concessão do corredor rodoviário no Estado de São Paulo conhecido como Rodovias dos Calçados, com oferta de ágio de cerca de 438 por cento.

A oferta da Arteris de 1,213 bilhão de reais venceu a outra proposta do leilão, do grupo Ecorodovias, de 727 milhões de reais, ágio de 222 por cento, segundo informações da agência reguladora estadual Artesp.