Argentina fechará empréstimo de US$ 6 bi com seis bancos

Buenos Aires – A Argentina concordou em fechar um acordo com seis bancos para receber US$ 6 bilhões em empréstimos de 18 meses, de acordo com o ministro das Finanças, Luis Caputo.

O acordo, que reduz substancialmente a necessidade do país de vender bônus neste ano, abastece a Argentina com financiamento de curto prazo a uma taxa de juros equivalente à Libor + 290 pontos-base.

Entres os bancos está o Santander, BBVA Frances, Citibank, Deutsche Bank, HSBC e JP Morgan. “Essas são notícias muito positivas para nós”, disse Caputo. Fonte: Dow Jones Newswires.