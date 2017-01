Arábia Saudita reduz produção de petróleo em janeiro

Rio de Janeiro – A produção de petróleo da Arábia Saudita deve cair para cerca de 9,9 milhões de barris por dia em janeiro e as exportações estão em queda em relação a dezembro, de acordo com fontes da indústria e dados de embarque, enquanto o país desempenha seu papel no acordo global para corte de oferta fechado pela Opep.

O país, que disse ter produzido 10,47 milhões de barris por dia (bpd) em dezembro, reduziu a produção um pouco além do que o prometido em um acordo entre a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) e outros países produtores, afirmou anteriormente o ministro de Energia, Khalid al-Falih.

O maior exportador de petróleo quer demonstrar a sua seriedade sobre o acordo para apoiar o mercado e sustentar os preços, e planeja pressionar outros países exportadores para seguir o exemplo, disseram fontes da indústria e da Opep.

“A produção em janeiro será em torno de 50 mil ou 100 mil bpd abaixo de 10 milhões de bpd, não muito menor”, disse uma fonte da indústria saudita.

“A Arábia Saudita tem uma posição forte, quer 100 por cento de cumprimento (do acordo da Opep)”, disse uma fonte da Opep. “Ela quer pressionar outros países para que também se comprometam.”

Segundo o acordo, a Opep, a Rússia e outros países não membros reduzirão a produção de petróleo em cerca de 1,8 milhão de bpd, inicialmente por seis meses a partir de 1° de janeiro.