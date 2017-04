Arábia Saudita quer ampliar corte de produção de petróleo da Opep

A Arábia Saudita disse às autoridades da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) que deseja estender por mais seis meses o acordo do cartel para cortar a produção quando o grupo se reunir em maio, informou nesta terça-feira o The Wall Street Journal, citando fontes com conhecimento do assunto.

A Opep concordou em cortar sua produção em 1,2 milhão de barris por dia (bpd) durante seis meses a partir de janeiro, visando sustentar os preços.

A Rússia e outros dez produtores que não integram o grupo se comprometeram com uma redução de metade daquele total.

O apoio da Arábia Saudita para a extensão do pacto poderia aumentar a probabilidade de o grupo de 13 membros ter uma decisão nesse sentido em 25 de maio, disse o jornal.

Os preços do petróleo passaram a subir após a notícia que citava a Arábia Saudita.