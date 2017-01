Após saída dos EUA do TPP, UE diz estar “aberta a fazer negócios”

Bruxelas – A União Europeia (UE) se declarou nesta terça-feira “uma das economias mais abertas do mundo”, em resposta à decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de retirar seu país do Tratado Transpacífico (TPP).

“A Europa está aberta a fazer negócios (…). A UE é uma das economias mais abertas do mundo e segue comprometida com o comércio internacional livre e justo”, declarou o porta-voz chefe da Comissão Europeia (CE), Margaritis Schinas.

A União Europeia negocia atualmente 20 de acordos bilaterais de comércio com países de todo o mundo, inclusive na região da Ásia-Pacífico, entre eles um pacto comercial com o Japão que está “quase na fase final”, acrescentou o porta-voz.

Além disso, estão em processo de ratificação os acordos mercantis assinados entre a UE e Cingapura, Vietnã e Canadá.

No entanto, desde a vitória de Trump nas eleições em novembro, a CE mantém na geladeira a negociação do acordo de livre-comércio com os EUA, o chamado TTIP, que Washington e Bruxelas começaram a discutir em 2013, no governo de Barack Obama.

“Estamos determinados a resistir à tendência rumo ao unilateralismo”, acrescentou Schinas, quem lembrou que 31 milhões de empregos na UE estão vinculados às exportações.