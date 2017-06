Apenas Belém registra deflação no IPCA de maio, revela IBGE

Rio de Janeiro – Apenas a região metropolitana de Belém registrou deflação no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de maio, com queda de 0,13%, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). No IPCA de abril, quatro das 13 regiões metropolitanas havia registrado deflação.

Curitiba, Campo Grande e Salvador viram os preços acelerar. Em Belém, a queda foi impulsionada pelas carnes, mais baratas em 2,16%, segundo o IBGE.

Recife, com IPCA de 0,72%, teve a inflação mais elevada. Por lá, informou o IBGE, o vilão foi a conta de luz, pois “o aumento de 24,05% na energia elétrica se deu, além do retorno das contas aos valores sem desconto, devido à pressão do reajuste de 8,87% em vigor desde 29 de abril”.