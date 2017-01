S&P reafirma rating AA- da China, com perspectiva negativa

São Paulo – A S&P Global Ratings reafirmou hoje os ratings AA- e A-1+ da China, de longo e curto prazos, respectivamente. A perspectiva dos ratings foi mantida em negativa.

Segundo a agência de classificação de risco, as reformas fiscal e monetária que Pequim vem implementando, assim como os atuais esforços de combate à corrupção, ajudam a sustentar os ratings do país asiático.

Por outro lado, a S&P avalia que a dependência que a China tem em relação ao crédito para crescer é um fator de risco que pode levar a um “pouso forçado” da economia.

Já a perspectiva negativa reflete a visão da S&P de riscos econômicos e financeiros crescentes à capacidade de crédito do governo da China, que podem levar a um rebaixamento dos ratings do país neste ou no próximo ano.

A S&P prevê que o Produto Interno Bruto (PIB) chinês crescerá 5,5% ou mais anualmente nos próximos três anos. Em 2016, a economia da China teve expansão de 6,7%, a mais fraca desde 1990.