ANP inicia primeiro leilão de Petróleo do governo Temer

Rio – A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) iniciou na manhã desta quinta-feira, 11, a primeira rodada de licitações realizada no governo de Michel Temer, a 4ª Rodada de Acumulações Marginais. Serão oferecidas nove áreas em terra, com foco em empresas de menor porte.

“Áreas terrestres significam desenvolvimento e emprego em regiões remotas. Prefiro evitar termos diminutivos, porque essa é uma porta de entrada para muitos investidores”, afirmou o secretário de Petróleo e Gás do Ministério de Minas e Energia, Márcio Felix, referindo-se ao fato de que o leilão é chamado pelo mercado de “rodadinha”.

O diretor-geral da ANP, Decio Oddone, ressaltou ainda que essa é a primeira licitação durante sua gestão. Ele assumiu o cargo no fim de dezembro. “É o primeiro passo para a reativação da atividade terrestre’, disse.

Manifestantes

Antes do início do leilão, cerca de 50 manifestantes ocupavam a frente do edifício-sede da ANP. Liderados pela ONG “350.org Brasil”, contrária à exploração das reservas, alguns dos manifestantes estavam caracterizados como índios e dificultavam a entrada dos participantes do leilão, enquanto gritavam palavras de ordem, como “Petróleo, gás, carvão têm que ficar no chão”.

Eles chegaram cerca de três horas antes do evento, por volta das 6 horas. A intenção era subir para acompanhar o leilão, mas foram barrados.

Áreas devolvidas

O leilão desta quinta será para a oferta de áreas devolvidas pela Petrobras, de pequeno porte. Para competir por elas, dez investidores também de pequeno porte se inscreveram no leilão: Dimensional Engenharia, Geomecânica SA Tecnologia de Solos Rochas e Materiais, Imetame Energia, Muncks & Reboques, Newo Óleo e Gás, Oil & Gas Investments Group Exploração e Produção, Petroborn Óleo e Gás, Petrol Serviços de Sondagem, Tecnoil, Ubuntu Engenharia e Serviços.

Serão oferecidos os blocos Araçás Leste, Garça Branca, Iraúna, Itaparica, Jacumirim, Noroeste do Morro Rosado, Rio Mariricu, Urutau, Vale do Quiricó. Essas áreas estão distribuídas em três bacias sedimentares: Potiguar (RN), Recôncavo (BA) e Espírito Santo.

Não haverá exigência de conteúdo local para as áreas ofertadas, já que a ideia é estimular o investimento das empresas de menor porte.

Os bônus de assinatura mínimo, que serão decisivos para a escolha do vencedor, variam de R$ 23,354 mil a R$ 70,061 mil. O investimento previsto varia de R$ 700 mil a R$ 2,8 milhões.