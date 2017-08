ANP espera ao menos 10 empresas interessadas em leilão do pré-sal

Rio de Janeiro – Pelo menos dez empresas manifestaram interesse nos próximos leilões de concessão para a exploração de petróleo e gás natural na camada de pré-sal do Brasil, disse um diretor da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) nesta quinta-feira.

A segunda e a terceira rodadas de licitação do pré-sal em regime de partilha acontecerão em 27 de outubro, com a oferta de oito blocos nas bacias de Santos e de Campos.

“Hoje nós temos nove que expressaram interesse no segundo (leilão do pré-sal) e dez que manifestaram interesse no terceiro”, disse o diretor Waldyr Barroso em um evento sobre as licitações no Rio de Janeiro.

O diretor ressaltou, no entanto, que algumas empresas se cadastraram para as duas licitações, sem dar mais detalhes.

Barroso disse que as companhias preencheram um formulário que expressa interesse inicial no leilão, mas ainda não podem ser consideradas oficialmente inscritas até que completem as demais exigências e sejam aprovadas por um comitê.

As empresas têm até 8 de setembro para se registrar. Os documentos e detalhes sobre o leilão foram divulgados na quarta-feira.